Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2021 15:15

Показываем страшное видео, как пьяная девушка убила свою трехлетнюю дочь в Самаре

Мать свесила ребенка из окна 6 этажа и не удержала её
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Именно здесь произошла страшная трагедия утром 8 июня

Именно здесь произошла страшная трагедия утром 8 июня

Фото: Кадр видео

Рано утром, 8 июня 2021 года, в Самаре на улице 3-й проезд погибла 3-летняя девочка. Как рассказали очевидцы, пьяная 22-летняя Анна Р. свесила свою маленькую дочку с 6 этажа, держа ее за маечку. В какой-то момент ткань не выдержала, и ребенок упал на асфальт. От полученных травм малышка скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии. Нерадивую мать задержали.

В социальных сетях появилось страшное видео, на котором запечатлен момент падения девочки с высоты. Слабонервным не рекомендуется смотреть данное видео, так как слышны душераздирающие крики ребенка, а после момент падения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мама, я боюсь!»: в Самаре пьяная девушка убила трехлетнюю дочку, уронив ее с шестого этажа

По словам местных жителей, подозреваемая приехала из Димитровграда, занималась оказанием интим-услуг и любила выпить (подробности)