Показываем страшное видео, как пьяная девушка убила свою трехлетнюю дочь в Самаре

Именно здесь произошла страшная трагедия утром 8 июня Фото: Кадр видео

Рано утром, 8 июня 2021 года, в Самаре на улице 3-й проезд погибла 3-летняя девочка. Как рассказали очевидцы, пьяная 22-летняя Анна Р. свесила свою маленькую дочку с 6 этажа, держа ее за маечку. В какой-то момент ткань не выдержала, и ребенок упал на асфальт. От полученных травм малышка скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии. Нерадивую мать задержали.

В социальных сетях появилось страшное видео, на котором запечатлен момент падения девочки с высоты. Слабонервным не рекомендуется смотреть данное видео, так как слышны душераздирающие крики ребенка, а после момент падения.

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По словам местных жителей, подозреваемая приехала из Димитровграда, занималась оказанием интим-услуг и любила выпить (подробности)