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Спорт9 июня 2021 15:40

Кабутов и Якуба продолжат выступать за "Крылья Советов"

Самарская команда в предстоящем сезоне будет играть в премьер-лиге
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Кабутов и Якуба продолжат играть за "Крылья Советов"

Кабутов и Якуба продолжат играть за "Крылья Советов"

Полузащитники "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов и Денис Якуба продлили свои контракты с самарской командой. Об этом сообщается на сайте клуба.

Оба игрока пришли в команду в 2019-м году. В прошедшем сезоне, который "Крылья" провели в ФНЛ, Кабутов возглавил список игроков с наибольшим количеством голевых передач - 15. В составе "Крыльев" Кабутов по разу забивал голу в ФНЛ и в Кубке страны.

Самарские "Крылья Советов" в предстоящем сезоне будут выступать в российской премьер-лиге. В прошлом сезоне команда выиграла ФНЛ и дошла до финала Кубка России.