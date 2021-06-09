Кабутов и Якуба продолжат выступать за "Крылья Советов"

Кабутов и Якуба продолжат играть за "Крылья Советов"

Полузащитники "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов и Денис Якуба продлили свои контракты с самарской командой. Об этом сообщается на сайте клуба.

Оба игрока пришли в команду в 2019-м году. В прошедшем сезоне, который "Крылья" провели в ФНЛ, Кабутов возглавил список игроков с наибольшим количеством голевых передач - 15. В составе "Крыльев" Кабутов по разу забивал голу в ФНЛ и в Кубке страны.

Самарские "Крылья Советов" в предстоящем сезоне будут выступать в российской премьер-лиге. В прошлом сезоне команда выиграла ФНЛ и дошла до финала Кубка России.