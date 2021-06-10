Дмитрий Комбаров покидает самарские "Крылья Советов"

Дмитрия Комбарова поблагодарили за все, что он сделал для "КС" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сразу несколько игроков покидают самарские "Крылья Советов". Так, в следующем сезоне в клубе не будет опытного Дмитрия Комбарова.

- У Дмитрия закончился контракт с "Крыльями". Мы благодарны ему за все, что он сделал для команды. Новый контракт мы ему не предложили, - передает слова спортивного директора команды Сергея Корниленко корреспондент "КП-Самара".

Напомним, что сейчас на "Солидарность Арене" проходит встреча руководства "КС" с болельщиками. Корниленко также отметил, что Полуяхтов и Алвеш предложения о продлении соглашений получили, но они еще думают.

Не будет в команде Егора Голенкова. Форвад решил продолжить карьеру в другом месте. С большой вероятностью он переедет в чемпионат Чехии. Молодой полузащитник Геннадий Киселев тоже уходит - в Самаре ему не обещают большой игровой практики.

- В "Крылья" он ее не получил бы. И мы не хотели делать его по-спортивному несчастным. В таком возрасте игрок должен получать постоянную игровую практику, - сообщил Корниленко.