В купальный сезон на пляжах Самары будут работать 14 спасательных постов

На самарских пляжах оборудуют 14 спасательных постов. Фото - администрация Самары
В купальный сезон на городских пляжах Самары будет работать 14 спасательных постов. Об этом говорится в сообщении городской администрации.
Посты оснащены спасательными кругами, жилетами, ластами, масками и другим необходимым оборудованием. Спасатели, которые будут дежурить на пляжах, прошли необходимую подготовку.
Посты организуют на следующих участках:
- на 1-й очереди набережной от Ленинградской до Вилоновской;
- на 2-й очереди набережной от Маяковского до дамбы около Кинапа;
- на 4-й очереди набережной от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага;
- около Загородного парка;
- на спуске на Советской Армии;
- на Барбошиной поляне;
- около Санатория Можайского;
- на пляже в Красноглинском районе.
В городской администрации сообщают, что купаться можно только в специально отведенных местах, в противном случае грозит штраф до 1 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что пляжный сезон в Самаре стартует 15 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Список пляжей Самары, где можно купаться летом 2021 года
Все привычные пляжи Самары откроются летом 2021, но местами купаться не безопасно (подробнее)