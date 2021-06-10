В купальный сезон на пляжах Самары будут работать 14 спасательных постов

На самарских пляжах оборудуют 14 спасательных постов. Фото - администрация Самары

В купальный сезон на городских пляжах Самары будет работать 14 спасательных постов. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Посты оснащены спасательными кругами, жилетами, ластами, масками и другим необходимым оборудованием. Спасатели, которые будут дежурить на пляжах, прошли необходимую подготовку.

Посты организуют на следующих участках:

- на 1-й очереди набережной от Ленинградской до Вилоновской;

- на 2-й очереди набережной от Маяковского до дамбы около Кинапа;

- на 4-й очереди набережной от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага;

- около Загородного парка;

- на спуске на Советской Армии;

- на Барбошиной поляне;

- около Санатория Можайского;

- на пляже в Красноглинском районе.

В городской администрации сообщают, что купаться можно только в специально отведенных местах, в противном случае грозит штраф до 1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что пляжный сезон в Самаре стартует 15 июня.

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