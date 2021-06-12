Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос»

Поединок закончится со счетом 1:6, 6:2, 4:6.

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова не смогла победить в финале «Ролан Гаррос». Российская теннисистка уступила чешке Барборе Крейчиковой 1:6, 6:2, 4:6.

- Большое спасибо моим родителям и моему брату. Без них я бы здесь не стояла, - приводит слова Павлюченковой «Чемпионат». - Пару недель назад брат мне сказал: «У нас впереди большие победы». Я ответила: «Мне не кажется, что я готова». И пару недель спустя я оказалась в финале «Ролан Гаррос». Большое тебе спасибо за то, что веришь в меня и двигаешь меня вперед.

Также Анастасия поблагодарила друзей и болельщиков, а также поздравила Барбору Крейчикову и пожелала ей удачи в финале в парном разряде.

Для Павлюченковой это первый финал взрослых турниров Большого шлема. На пути к нему она победила Арину Соболенко, Викторию Азаренко и Елену Рыбакину.