В яму на дороге в центре Самары уместился целый стул

Лилия Б. в соцсетях выложила фотографию провала на дороге, который расположен напротив школы в центре Самары Фото: Twitter.com

В Самаре никак не могут решить, кто должен устранять провал в асфальте прямо на проезжей части. Местные жители уже поставили туда стул – надоело водителей вытаскивать из западни, да и самим можно провалиться – яма образовалась прямо возле пешеходного перехода.

- Месяц хожу по этой дороге и месяц смотрю на это, - описывает провал на ул.Чапаевской,74 Лилия Б. – Это же прямо напротив 13 школы. Провал увеличивается: сначала его обозначили палкой, теперь – стулом. Он создаёт опасность дорожному движению. Это же центр города и туристический маршрут. Стыдно господа.

Последнее из открытых обращений к чиновникам датируется 10 июня. Люди негодуют все громче, но добились лишь того, что власти переадресовали вопрос к коммунальщикам. Те обещали проверить и… на этом история затихла.

Между тем, стул в яме стоит возле ул.Чапаевской, 74. Рядом – синагога, чуть дальше – прогулочная ул.Ленинградская. Это действительно, центр города.

В соцсетях народ шутит: мол, яма маловата еще. Вот когда дорастет до того, что туда «трон» влезет, вот тогда-то за нее и возьмутся. Напомним, «трон» (в реальности – кресло) этой весной жители засунули в огромную яму в Зубчининовке. Через пару дней дорогу в этом месте залатали.

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