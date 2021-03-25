В Самаре в Зубчаниновке в огромную яму на дороге поставили трон

На дороге огромные ямы, ездить там небезопасно

В Самаре в Зубчаниновке на дороге установили «трон» - в огромную яму на дороге поставили кресло. Таким образом жители хотят привлечь внимание власти к состоянию дорог в городе.

С наступлением весны дороги в городе пришли в удручающее состояние, о чем постоянно говорят жители города. Горожане жестко высказались о состоянии Ракитовского шоссе, которое обещали починить после критики, а теперь приглашают власть на новый «трон».

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Ранее в Самаре назвали районы с самыми плохими дорогами, а также стали снимать на видео участки, где ситуация самая плачевная. Как сообщали в городской администрации, ремонт делают в первую очередь на тех дорогах, на которые жалуются жители.