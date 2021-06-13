Как прошел День России в Самаре 2021: салют в честь праздника засняли во время полета над вечерним городом

Также вечером знаменитую самарскую телебашню подсветили в цвета флага России Фото: принтскрин видео.

Вчера Самара с размахом отметила День России: днем горожан ждали многочисленные патриотические акции, море активностей на набережной, где в это время идет ежегодный фестиваль «ВолгаФест», а также квест «Страна победителей», в котором принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Днем для гуляющих организовали море активностей на набережной, ведь там сейчас идет фестиваль «ВолгаФест» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером самарцев порадовала своими песнями группа «Любэ», записи с концерта народ активно выкладывает в соцсети с благодарностью к властям: мол, это вам молодежь, которая на сцену может в нетрезвом виде выйти – вот, «старое поколение», а какое удовольствие от их выступления все получили!

Самарцаы активно выкладывают в соцсети кадры с выступления группы "Любэ". Фото: скрин с видео vk.com/life_samara

С наступлением вечера знаменитую самарскую телебашню подсветили в цвета флага России. Красивейший триколор с высоты птичьего полета заснял видеоблогер Сергей Бобин. Видео он уже выложил в сеть, на нем можно увидеть и вспышки фейерверка, который запустили в честь Дня России в Самаре.

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Вместе с горожанами в викторине принял участие глава региона Дмитрий Азаров (подробности)