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Общество13 июня 2021 18:25

Как прошел День России в Самаре 2021: салют в честь праздника засняли во время полета над вечерним городом

Видеоблогер Сергей Бобин заснял потрясающие виды Самары и самые яркие моменты праздника
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Также вечером знаменитую самарскую телебашню подсветили в цвета флага России

Также вечером знаменитую самарскую телебашню подсветили в цвета флага России

Фото: принтскрин видео.

Вчера Самара с размахом отметила День России: днем горожан ждали многочисленные патриотические акции, море активностей на набережной, где в это время идет ежегодный фестиваль «ВолгаФест», а также квест «Страна победителей», в котором принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Днем для гуляющих организовали море активностей на набережной, ведь там сейчас идет фестиваль «ВолгаФест»

Днем для гуляющих организовали море активностей на набережной, ведь там сейчас идет фестиваль «ВолгаФест»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером самарцев порадовала своими песнями группа «Любэ», записи с концерта народ активно выкладывает в соцсети с благодарностью к властям: мол, это вам молодежь, которая на сцену может в нетрезвом виде выйти – вот, «старое поколение», а какое удовольствие от их выступления все получили!

Самарцаы активно выкладывают в соцсети кадры с выступления группы "Любэ". Фото: скрин с видео vk.com/life_samara

Самарцаы активно выкладывают в соцсети кадры с выступления группы "Любэ". Фото: скрин с видео vk.com/life_samara

С наступлением вечера знаменитую самарскую телебашню подсветили в цвета флага России. Красивейший триколор с высоты птичьего полета заснял видеоблогер Сергей Бобин. Видео он уже выложил в сеть, на нем можно увидеть и вспышки фейерверка, который запустили в честь Дня России в Самаре.

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Вместе с горожанами в викторине принял участие глава региона Дмитрий Азаров (подробности)