Скорость движения электросамокатов в кикшеринге в Самаре ограничат 15 км/ч

В Самаре замедлят самокаты в кикшеринге

Скорость движения электросамокатов, предоставляемых в кикшеринге в Самаре, ограничат 15 км/ч. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили во время заседания в самарской губернской думе.

Ранее в Самаре запустили сервис по краткосрочной аренде электросамокатов. Услуга оказалась очень популярной среди горожан. При этом законодательно движение электросамокатов никак не регулируется. По сути, они являются пешеходами, хотя некоторые модели самокатов могут разгоняться даже до 60 км/ч.

Как рассказали депутаты во время заседания в губдуме, им стали поступать жалобы от недовольных граждан, которые рассказывают о том, что те, кто едет на самокатах, сильно мешают и на тротуаре, и, тем более, на проезжей части, а зачастую представляют опасность и для себя, и для окружающих. По данным на начало июня, в городе было зафиксировано порядка 150 обращений, связанных с травмированием при езде на самокатах.

Сейчас обсуждаются перспективы внесения изменений в правила дорожного движения. Пока же, с организациями, предоставляющие самокаты в аренду, достигнута договоренность, что они ограничат скорость движения 15 км/ч.

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