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Здоровье19 июня 2021 11:44

В Самарской области 70 новых заразившихся коронавирусом: данные на 19 июня 2021

За сутки в регионе 11 летальных случаев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области 70 новых заразившихся

В Самарской области 70 новых заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 66 016 человек. Из них выздоровели 62 993, в том числе, 62 - за прошедшие сутки. Сообщается об 11-ти новых смертельных случаев. Всего умерли 2 162 человека.

В целом по стране за сутки 17 906 новых заразившихся в 85-ти регионах страны, за все время коронавирусом заболели порядка 5,3 млн человек.

Из-за осложняющейся ситуации в ряде регионов вводят новые ограничения, в Самарской области отменили Грушинский фестиваль в традиционном формате.

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