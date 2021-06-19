В Самарской области 70 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 66 016 человек. Из них выздоровели 62 993, в том числе, 62 - за прошедшие сутки. Сообщается об 11-ти новых смертельных случаев. Всего умерли 2 162 человека.

В целом по стране за сутки 17 906 новых заразившихся в 85-ти регионах страны, за все время коронавирусом заболели порядка 5,3 млн человек.

Из-за осложняющейся ситуации в ряде регионов вводят новые ограничения, в Самарской области отменили Грушинский фестиваль в традиционном формате.

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