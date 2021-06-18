В Самаркой области хотят создать коллективный иммунитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области от коронавируса привито 11,5% населения, сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора региона Анна Люкшина в эфире радио "Комсомольская правда".

Чаще всего прививаются граждане старшего возраста. В возрастной группе от 60 лет прививку сделали порядка 26%.

Сейчас в ряде регионов вводят жесткие ограничения из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. По последним данным, в пятницу, 18 июня, выявили 17 262 новых случаев заражения в 85-ти регионах страны. В Самарской области 66 новых заболевших. Глава региона призвал готовить "коронавирусные" койки с учетом наихудшего сценария.

Ранее заявлялось, что в Самарской области хотят привить 60% населения, тем самым создав коллективный иммунитет.

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