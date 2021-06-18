В самарском Роспотребнадзоре объяснили, почему был отменен Грушинский фестиваль-2021

Грушинский фестиваль в традиционном формате в этом году отменен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грушинский фестиваль-2021, который должен был пройти в Самаре с 1 по 4 июля, отменили из-за возможного большого количества приезжих из других регионов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом в пятницу, 18 июня, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области Анна Люкшина.

В пятницу выявили еще 17 262 новых случаев заражения в 85-ти регионах страны. В Самарской области 66 новых заболевших. В ряде регионов вводятся жесткие ограничения и предусматривается обязательная вакцинация для некоторых категорий работников.

- На Грушинский фестиваль приезжают из разных регионов, это очень высокий риск, - сказала Люкшина.

Как отметила специалист, наиболее действенными мерами для борьбы с коронавирусом являются вакцинация и использование средств индивидуальной защиты. Сейчас в регионе привились 11,5% граждан.

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