Лев Лещенко сравнил сборную России по футболу с самарскими "Крыльями Советов"

Лев Лещенко ожидает яркой игры от "Крыльев Советов" в РПЛ Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист РФ Лев Лещенко сравнил российскую сборную по футболу с самарскими "Крыльями Советов" в интервью "Спорт-Экспрессу".

Сборная России разгромно уступила команде Дании на Евро-2020 (2021) со счетом 1:4 и завершила выступление на турнире, заняв последнее место в группе.

Лев Лещенко назвал игру российской сборной "позорной, беспомощной, неорганизованной, безалаберной". "Нельзя без тактического рисунка играть. Что это за игра вообще? Навес — удар, навес — удар. Это самое настоящее позорище. Я очень расстроился с такой игры", - сказал Лещенко.

При этом народный артист отметил, что в России можно увидеть и красивый футбол, причем, в исполнении самарских "Крыльев Советов". "Приятно же смотреть на те же "Крылья Советов" — как они бегут, открываются, выводят друг друга на пас. Помяните мое слово: "Крылья" в следующем сезоне разорвут всех, если сохранят состав и возьмут еще пару хороших игроков. Тогда они вообще будут насмехаться над нашим футболом, как сегодня это сделали датчане", - сказал Лещенко.

В предстоящем сезоне самарские "Крылья Советов" сыграют в российской премьер-лиге, куда вышли после победы в ФНЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Пиняев начал тренировки в расположении самарских "Крыльев Советов"

Сегодня самарцы сыграют контрольный матч с сербским "Спартаком" (подробнее)