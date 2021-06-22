Самарские депутаты предлагают ввести штрафы за нарушение ПДД при езде на самокатах

На самокатах предлагают ездить только при использовании защитной экипировки

Депутаты Самарской губернской думы предлагают предусмотреть штрафы за нарушение ПДД при езде на самокатах. Ситуацию обсуждали на заседании комитета думы по местному самоуправлению.

Ранее в Самаре запустили сервис по краткосрочной аренде электросамокатов. Услуга оказалась очень популярной среди горожан, однако, стало поступать и много жалоб на то, что на самокатах ездят, фактически, не соблюдая никаких правил дорожного движения.

В думе сообщили, что в травмпункт за помощью после использования самокатов обратились 145 человек, 12 были госпитализированы. Ранее сообщалось, что в Самаре скорость движения самокатов в кикшеринге ограничат 15 км/ч.

Как отметил председатель комитета Михаил Матвеев, предлагается помимо ограничения скорости также обязать использовать защитную экипировку при езде на самокате. «Конечно, должна вводиться определенная административная ответственность за нарушения установленных правил участниками дорожного движения, использующими средства индивидуальной мобильности. На данный момент идет некое отставание законодательной базы от развития технического прогресса», - сказал депутат.

Сейчас депутаты губернской думы подготовили обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ускорить процесс изменения правил дорожного движения в вопросах движения самокатов и предусмотреть поправки в КоАП о штрафах при нарушениях ПДД.