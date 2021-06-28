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Общество28 июня 2021 10:30

Загадочные круги на полях и 23 подворья: показываем, как выглядит благоустройство Парка Дружбы народов в Самаре

Самарский видеоблогер снял с высоты строящийся Парк Дружбы народов в Волгаре
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Парк Дружбы народов планируют открыть уже в этом году

Парк Дружбы народов планируют открыть уже в этом году

Фото: Кадр видео

Видеоблогер из Самары Сергей Бобин «пролетел» на квадрокоптере над новым Парком Дружбы народов в Волгаре. В настоящее время строительство архитектурного ансамбля продолжается, но уже появились некоторые очертания дорожек и подворий.

Парк Дружбы народов будет представлять собой объединение 23 национальных подворий, ремесленных мастерских, а также в парке появится национальная библиотека. Концепция нового общественного пространства позволит не только больше узнать о культуре и самобытности этносов, которые проживают на территории Самарской области. В парке будут проводить экскурсии, концерты, выставки, а также межнациональные праздники и свадьбы.

В настоящее время в парке уже уложили дорожки, которые по форме напоминают геоглифы – загадочные узоры в виде геометрических фигур на полях. Кроме того, уже возведены дома и подворья, где будут размещены различные предметы быта различных культур и национальностей. Кроме того, по задумке, в парке появится большой русский дом с подворьем, где посетители смогут кормить и ухаживать за домашними животными.

Точная дата открытия Парка Дружбы народов пока не известна, но планируется, что это произойдет уже в этом году.

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ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ В САМАРЕ/ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ВОЛГАРЕ/РОССИЯ/RUSSIA
ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ В САМАРЕ/ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ВОЛГАРЕ/РОССИЯ/RUSSIA