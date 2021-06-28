В Самаре за прививку от коронавируса будут давать призы

В Самаре за прививку можно выиграть ценный приз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прививку от коронавируса можно получить приз. Об этом сообщили в городской администрации.

Все, кто сделал второй компонент вакцины в период с 1 по 25 июля, смогут принять участие в розыгрыше призов, среди которых ноутбук, телевизор, смартфон и другие ценные подарки.

Для участия в розыгрыше нужно заполнить заявку на сайте акции, а 26 июля объявят победителей и расскажут, где можно забрать приз.

Ранее сообщалось, что в Самарской области от коронавируса привито немногим более 10% населения. По последним данным, в Самаре только за сутки нашли 100 новых заразившихся.

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