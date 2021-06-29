В Самаре арестовали парня, подозреваемого в убийстве девушки со связанными руками и ногами

В Самаре арестовали парня, подозреваемого в убийстве девушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Промышленный районный суд Самары рассмотрел ходатайство следствия об аресте Евгения М., которого подозревают в расправе над своей девушкой.

Напомним, тело Алены было обнаружено в общежитии на улице Ново-Садовой вечером 26 июня, она лежала на диване со связанными руками и ногами множественными колото-резаными ранениями.

В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по статье “Убийство”, подозреваемого задержали уже на следующий день. По словам подруг погибшей, задержанный операми Евгений с Аленой познакомился в соцсетях, к моменту убийства они встречались около месяца. Свои действия молодой человек никак не объясняет.

- Но и вины своей не отрицает, - рассказала корреспонденту “КП-Самара” старший помощник прокурора Промышленного района Самары Елена Вагнер.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого. В СИЗО Евгений проведет два месяца - до 26 августа.

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Евгений и Алена познакомились в соцсетях, встречались около месяца, а потом тело девушки нашли в общежитии на диване со связанными руками и ногами (подробнее)