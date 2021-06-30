В Самаре требуют снести лодочную станцию семьи экс-президента "Крыльев" Развеева

В Самаре требуют снести лодочную станцию, принадлежащую компании, учредителем которой является сын Развеева

Мэрия Самары требует снести строения на улице Степана Халтурина около дамбы завода "Рейд". Информация об этом содержится в документах на сайте арбитражного суда.

Городской департамент управления имуществом обратился в суд с требованием к ЗАО "Прокат" снести сооружения на берегу реки Самара. По имеющимся данным, учредителем компании является сын экс-президента самарской футбольной команды "Крылья Советов" Виктора Развеева. На спорном участке находится лодочная станция.

К участию в судебном процессе планируют привлечь третьего участника, которому принадлежит смежный земельный участок. Сообщается, что его владельцу мешают строения ЗАО "Прокат".

Ожидается, что следующее судебное заседание по этому делу состоится в начале июля.

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