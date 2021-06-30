Химикам-самоучкам, которые наварили наркотиков на 19,5 млн рублей, отменили приговор

Нарколабораторию оборудовали в гараже Фото: Оперативная съемка

В Нижнем Новгороде в апелляционной инстанции отменен приговор по делу Дениса Филиппова и Эрика Маргаряна, которых в прошлом году признали виновными в изготовлении крупной партии наркотиков.

Напомним, по версии следствия, парочка друзей из небольшого города Отрадный недалеко от Самары по интернету нашла себе работодателя, который прислал подробные инструкции, как открыть нарколабораторию.

«Начальство» спонсировало проект, помогло закупить необходимое оборудование, и в 2019 году нарколаборатория произвела синтетических наркотиков как минимум на 33 млн рублей.

Интересно, что под суд пошли только исполнители-изготовители, а идейный вдохновитель и спонсор так и остался вне поля зрения, хотя в зале суда неоднократно звучал ник, под которым он скрывался.

Маргарян вину отрицал, Филлипов признавал частично, но суд присяжных посчитал вину обоих полностью доказанной, после чего первого приговорили к 16, а второго – к 17 годам колонии строгого режима.

Однако в апелляционной инстанции приговор не устоял, недавно дело вернули на новое рассмотрение в Самарский областной суд. Какие нарушения выявили судья из Нижнего Новгорода, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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