В Самарской области будут судить участника ДТП, в котором погибли родители троих детей

В аварии погибли родители троих детей. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в суд передано уголовное дело в отношении водителя, устроившего ДТП, в котором погибли родители троих детей. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Авария произошла в августе прошлого года. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибла семейная пара, а трое их детей получили травмы, одному из них причинен тяжкий вред здоровью.

Как стало известно в дальнейшем, устроивший смертельную аварию был сотрудником правоохранительных органов. Сейчас он находится под домашним арестом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит длительное лишение свободы.