Особый регламент для села Рождествено в составе нацпарка Самарская лука могут проработать до конца года

Люди не могут ни легализовать новые постройки, ни реставрировать старые, поэтому сейчас даже исторические здания реставрировать невозможно Фото: Альберт ДЗЕНЬ

2 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн посетил село Рождествено, чтобы своими глазами увидеть его красоту, памятники архитектуры и узнать о проблемах жителей из первых уст.

Кроме прочего, люди пожаловались на отсутствие банкоматов, полиции (стражи порядка, по их словам, не находятся там круглосуточно, а в летние выходные это было бы весьма полезно с учетом потока отдыхающих), да и в ночи “Скорую помощь” можно не дождаться. Не говоря уж о том, что населенный пункт регулярно бывает оторван от “большой земли” и постенно разрушается из-за того, что прекрасные старинные здания находятся на территории национального парка, и просто так подступиться к ним нельзя.

Проблемы села не уникальны: в России несколько сотен населенных пунктов находятся на особо охраняемых территориях, и люди не могут ни легализовать новые постройки, ни реставрировать старые.

Жители села Рождествено рассказали Александру Хинштейну и журналистам о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На федеральном уровне было решено упростить жизнь таких “квартирантов”, но без вреда для национальных парков.

Первым шагом является как раз определение четких границ как Самарской Луки, так и самого Рождествено:

- Хочу подчеркнуть, что речь не идет о выводе из состава национального парка этих территорий. Законодательство позволяет принимать особый регламент для тех поселений, которые уже находятся внутри нацпарков, - рассказал Александр Хинштейн. - Вместе с правительством Самарской области и министерством экологии России мы ведем сегодня ускоренную работу по изменению регламента. Надеюсь, что до конца текущего года все необходимые документы будут готовы.

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