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Общество3 июля 2021 9:10

Особый регламент для села Рождествено в составе нацпарка Самарская лука могут проработать до конца года

Региональные власти готовят пакет документов для того, чтобы облегчить жизнь людей, обитающих на особо охраняемых террориториях
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Люди не могут ни легализовать новые постройки, ни реставрировать старые, поэтому сейчас даже исторические здания реставрировать невозможно

Люди не могут ни легализовать новые постройки, ни реставрировать старые, поэтому сейчас даже исторические здания реставрировать невозможно

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

2 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн посетил село Рождествено, чтобы своими глазами увидеть его красоту, памятники архитектуры и узнать о проблемах жителей из первых уст.

Кроме прочего, люди пожаловались на отсутствие банкоматов, полиции (стражи порядка, по их словам, не находятся там круглосуточно, а в летние выходные это было бы весьма полезно с учетом потока отдыхающих), да и в ночи “Скорую помощь” можно не дождаться. Не говоря уж о том, что населенный пункт регулярно бывает оторван от “большой земли” и постенно разрушается из-за того, что прекрасные старинные здания находятся на территории национального парка, и просто так подступиться к ним нельзя.

Проблемы села не уникальны: в России несколько сотен населенных пунктов находятся на особо охраняемых территориях, и люди не могут ни легализовать новые постройки, ни реставрировать старые.

Жители села Рождествено рассказали Александру Хинштейну и журналистам о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться

Жители села Рождествено рассказали Александру Хинштейну и журналистам о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На федеральном уровне было решено упростить жизнь таких “квартирантов”, но без вреда для национальных парков.

Первым шагом является как раз определение четких границ как Самарской Луки, так и самого Рождествено:

- Хочу подчеркнуть, что речь не идет о выводе из состава национального парка этих территорий. Законодательство позволяет принимать особый регламент для тех поселений, которые уже находятся внутри нацпарков, - рассказал Александр Хинштейн. - Вместе с правительством Самарской области и министерством экологии России мы ведем сегодня ускоренную работу по изменению регламента. Надеюсь, что до конца текущего года все необходимые документы будут готовы.

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