Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Екатерины Пузиковой

Екатерина и Алексей казались счастливой парой, теперь следствие хочет задать ему несколько вопросов об убийстве девушки Фото: Соцсети

Подозреваемый в расправе над Екатериной Пузиковой задержан, об этом сообщают собственные источники корреспондентов "КП-Самара", Алексей Рясков будет допрошен по делу об убийстве.

Напомним, 3 июля тело Екатерины Пузиковой обнаружил ее отец. По предварительным данным, девушка умерла от черепно-мозговой травмы, уголовное дело уже возбудили по статье "Убийство".

Несколько вопросов следователи собрались задать бывшему возлюбленному девушки Алексею Ряскову, но и его и след простыл. Чтобы задержать его, понадобились сутки.

Напомним, Екатерину Пузикову ранее судили за убийство мужа - банкира Дмитрия Пузикова, но в итоге не нашли доказательств ее виновности, и в 2017 году оправдали окончательно и бесповоротно. Она сошлась с тренером по кикбоксингу Алексеем Рясковым и, казалось бы, история эта закончилась счастливо.

2 июля в Instagram Алексей Рясков опубликовал видео, на котором заявил, что Екатерина Пузикова (в девичестве Сокирская) купила себе оправдательный приговор за 15 млн рублей.

А 3 июля отец Екатерины обнаружил ее убитой. Подруги девушки рассказали корреспондентам "КП-Самара", что она развелась с Рясковым годом ранее из-за плохо с ней обращения и даже рукоприкладства. Подруги не сомневаются в том, что жестокая расправа - дело его рук.

Согласится ли с такой версией следствие, пока не ясно.

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