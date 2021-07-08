В Тольятти бомж сдал электросамокат на металлолом

Самокат вернули владельцу, воришка объясняется с полицией
Фото: Иван МАКЕЕВ
Тольяттинский бомж с экзотическим именем Радий недавно попал в криминальные сводки благодаря электросамокату. Заметив на улице черно-фиолетовую модель, которую можно было взять на прокат, Радий, не долго думая, отнес его в пункт приема металла на ул.Коммунистической.
Интересно, что и приемщик вещицу взял, Радию дал денег, а через несколько часов объяснялся с полицейскими.
Понятно, что в свои 64 года тольяттинский бомж мог не догадываться о том, что в электросамокат встроен датчик, отслеживающий его местонахождение. Но почему об этом не подумал сотрудник пункта приема металла – большой вопрос.
Как бы то ни было, полицейские нашли и электросамокат (его уже вернули владельцу), и Радия, на последнего уже вот-вот должны возбудить уголовное дело о краже. Пойдет ли приемщик пункта металла по делу соучастником – большой вопрос.
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