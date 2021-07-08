«Получил 350 тысяч рублей для покупки билетов в Сочи»: что рассказал следователям экс-глава Сызранского МВД

Еще несколько лет назад Олег Яшин (на фото слева) и Андрей Гусаров (справа) вместе награждали активистов "Ночного патруля" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ленинский районный суд продолжает разбираться в обстоятельствах уголовного дела в отношении бывшего начальника МУ МВД России «Сызранское» Андрея Гусарова. Напомним, его обвиняют в получении взятки в 850 тысяч рублей. По версии следствия, эти деньги через начальника Сызранской ГИБДД Олега Яшина Гусаров получал от представителей местной организации, которая помогала полицейским эвакуировать машины на штрафстоянки за нарушения ПДД.

Почти все свидетели по этому уголовному делу уже допрошены, в суде приступили к оглашению материалов дела – расшифровок телефонных звонков, личных переговоров, а также показаний, которые фигуранты этого дела ранее давали следователям.

Среди прочего в суде озвучили и явку с повинной, которую Андрей Гусаров написал вскоре после задержания:

- Я получил 350 тысяч рублей от начальника ГИБДД Яшина для покупки билетов в Сочи.

Напомним, версию о том, что деньги, полученные от владельцев штрафстоянок, тратились на отдых, ранее озвучивал и Олег Яшин. По его словам, после получения первой взятки в 500 тысяч рублей Гусаров «заманивал» его в Таиланд, описывая шикарный отель, с которого до моря-океана можно добраться на эскалаторе. ГАИшник предположительно сначала соглашался с начальником, но в последний момент лег в больницу и никуда не поехал.

После получения второй взятки в размере 350 тысяч рублей Гусаров был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области, а потому отдых в Сочи, если и планировался на самом деле, так и не состоялся.

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