Самарские "Крылья Советов" завершили сербский сбор

Самарская команда готовится к возвращению в РПЛ

Самарские "Крылья Советов" завершили сборы в Сербии, где готовились к новому сезону в РПЛ.

Самарцы в прошлом сезоне победили в ФНЛ и получили возможность снова играть в премьер-лиге. К возвращению в РПЛ "Крылья" готовились в Сербии, где провели пять контрольных матчей, победив в четырех из них.

Сейчас команда вернулась в Россию, где готовится к очередным контрольным встречам. Самарцы дважды сыграют с "Уралом" - в Екатеринбурге и Самаре. Гостевая игра пройдет в воскресенье, 11 июля.

Сезон волжане начнут в конце месяца двумя домашними матчами - с грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком".

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