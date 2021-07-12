В Самаре требуют отменить итоги конкурса эскизов памятника Головкина

Такой памятник Головкину был выбран для установки в Самаре

В Самаре требуют отменить итоги конкурса эскизов памятника Константину Головкину. Открытое письмо с таким требованием появилось в соцсетях.

Памятник купцу Головкину планируют установить в декабре на улице Ленинградской. Ранее выбрали эскиз, на котором известный самарец изображен в полный рост.

Сейчас сформировалась инициативная группа, которая требует отменить результаты. Создано письмо, в котором его авторы обращаются к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну и министру культуры Самарской области Татьяне Мрдуляш с требованием устроить опрос жителей Самары, "чтобы дать возможность нам самим решать, какие памятники ставить в нашем городе".

- К удивлению многих самарцев первое место досталось скульптуре автора Николая Жукова, где К.П. Головкин предстает перед нами в образе танцора или... танцовщицы. У скульптуры голова К.П. Головкина, а "тело Майи Плисецкой", как высказался один из участников довольно бурного обсуждения результатов конкурса в социальных сетях. Длинная юбка, ножка, готовая взметнуться вверх в балетном "па", рука, кокетливо застывшая на бедре. Было высказано предположение, что первоначально скульптура готовилась в качестве приза на какой-нибудь фестиваль моды или балета, но затем была переделана под другой конкурс, - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что проект планируют доработать. Отмечалось, что те, кто не голосовал, могут не согласиться с такой смелой интерпретацией личности известного самарца.