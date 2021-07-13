В Тольятти на помощь в борьбе с лесным пожаром пришли волонтеры и политики

Волонтеры помогают спасателям бороться с огнем Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Серьезный пожар в тольяттинском лесу затронул многих. Не остались в стороне и активисты "Единой России". Они принимали активное участие в ликвидации последствий ЧП.

Как заявил представитель партии, гендиректор "Эковоза" Денис Волков - важно максимально сконцетрировать все имеющиеся силы и средства, чтобы до конца побороть стихию.

- С субботы мы принимаем меры по ликвидации лесного пожара в Центральном районе, у санатория "Лесное". Наша группа компаний со своей стороны предоставила бойлеры с водой и два фронтальных погрузчика, которые делают опашку и не дают огню распространяться дальше в лес, - сказал он.

Первый зампредседателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева призвала тольяттинцев не поддаваться панике. Также она попросила жителей не откликаться на просьбы непроверенных источников в соцсетях, которые зовут горожан на место происшествия. Сейчас там работают профессионалы и мешать им не нужно.

Единороссы привезли в пункт сбора центра "Шанс", организованный в районе пожара, воду. Волонтеры обещают доставить ее огнеборцам. Активистка движения #МыВместе Ирина Долгополова подчеркивает. что вся добровольческая деятельность строго координируется оперативным штабом.

- В понедельник утром мы привезли очередную партию питьевой воды для спасателей. Помогаем вместе с волонтерами, переживаем и за горящий лес и за тех, кто сейчас борется с огнем. Также вместе с ребятами приготовили спасателям бутербродов - будет чем перекусить. Готовы сделать доставку воды регулярной и приезжать столько, сколько потребуется, - заявила Ирина, добавив, что задача волонтеров - сделать все, чтобы помочь пожарным.

С питанием специалистам помогают и предприятия Тольятти. Среди них - "АвтоВАЗ", организовавший доставку обедов и воды.

Напомним, что о возгорании стало известно в субботу - 10 июля. Официальная версия - поджог. Вечером 12 числа открытое горение удалось ликвидировать. Работы на месте событий продолжаются.

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