Подозреваемый в убийстве вдовы банкира Пузикова попал в больницу ФСИН

Алексей Рясков оказался в больнице ФСИН Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемый в убийстве вдовы банкира Пузикова Алексей Рясков попал в больницу ФСИН, об этом "КП-Самара" сообщил его адвокат Александр Пименов.

Тело 32-летней Екатерины Сокирской (Пузиковой) обнаружили 3 июля в ее квартире в Самаре. Известно, что за день до этого она встречалась со своим бывшим возлюбленным Рясковым. Его в зал суда доставили в пляжных шортах, с поцарапанными руками и ногами. После того, как обнаружили тело Екатерины, Ряскова нашли в одном из заволжских сел, где он бегал в неадекватном состоянии. Сам он толком не помнит, как перебрался за Волгу, но не отрицает встречи с Сокирской (Пузиковой), после которой девушку нашли мертвой.

Ряскова отправили в СИЗО на два месяца по подозрению в убийстве Сокирской (Пузиковой), однако, в дальнейшем он попал в больницу. Сам Рясков в суде заявлял, что смертельно болен и просил отвезти его в больницу.

Как отметил адвокат Ряскова, он еще в суде высказывал сомнения, что Рясков отдает отчет происходящему. Пока адвокат не увидел способности Ряскова вести диалог. «Нужно понять, лечить его или же сразу приступать к следственным действиям. На мой взгляд, этот вопрос открыт. Если он не может самостоятельно участвовать, то нужно человека вылечить, а потом уже приступать к следственным действиям. Закон именно такой порядок предусматривает», - сказал защитник Ряскова.