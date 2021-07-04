«Он любил Катю больше жизни»: бывший муж Екатерины Пузиковой задержан по подозрению в убийстве

Алексей и Екатерина сошлись, когда ее еще подозревали в убийстве первого мужа Фото: Соцсети

3 июля в Самаре обнаружили труп вдовы отравленного банкира Екатерины Пузиковой. Тело 32-летнего адвоката нашёл отец: женщина не отвечала на звонки. По предварительной информации, у Пузиковой была черепно-мозговая травма. В тот же вечер в розыск объявили экс-возлюбленного жертвы - Алексея Ряскова. Задержали его почти спустя сутки. Обвинение еще не предъявили. Журналист "КП- Самара" узнала у друзей подозреваемого, что они думают о ситуации.

Накануне, вечером 2 июля, Екатерина прилетела в Самару из Краснодара, где жила последний год. Пузикова решила переехать на юг после развода со вторым мужем, президентом федерации профессионального кикбоксинга в Самарской области Алексеем Рясковым. Именно его подозревают в убийстве подруги Екатерины Пузиковой. По их словам, в отношениях Рясков пытался установить тотальный контроль, а после их завершения пытался вернуть Катю и умолял о последней встрече.

Екатерина Пузикова приехала в Самару отпраздновать день рождения с друзьями Фото: Соцсети

Настоящая любовь

Как удалось выяснить журналисту "КП-Самара", последние три месяца Алексей Рясков жил в Краснодаре. Официальная версия: уехал развивать там кикбоксинг. Однако близкие друзья не исключают, что он поехал туда за Екатериной Пузиковой.

- Леха - очень порядочный человек, настоящий мужик. Он любил Катю больше жизни, боролся за ее освобождение. Рясков был прямо зависим от Кати. Зависимость от женщины - страшное дело. Он стал жертвой. У ребят не получилась семья, они развелись, но общаться не перестали. Они встречались, ездили вместе отдыхать - пытались все наладить. Но не вышло. В Лехе тогда такая обида взыграла. Он долго не мог простить Катю, - рассказывает друг Алексея Ряскова Андрей М.

Андрей вспоминает: он виделся с Алексеем Рясковым три недели назад. Тогда спортсмен был в отчаянии. Он пытался наладить свою жизнь, съехался с другой женщиной, но Катю Пузикову забыть не получалось.

Друзья говорят, что Алексей очень любил Екатерину и не мог ее забыть даже после развода Фото: Соцсети

- Я думаю, он и то видео в Instagram выложил от безысходности, может быть, чтобы ее внимание привлечь. Что там было на самом деле, мы уже не узнаем: это их правда. Может, Катю убил вообще не Леха, а кто-то другой. Сейчас мне страшно не за то, что он сядет, а что его не найдут живым. В таком состоянии он мог с собой сделать что угодно. Одно могу сказать - это была настоящая любовь.

Были ли деньги?

О причастности Алексея к трагедии заговорили по ещё одной причине. В предполагаемый день убийства (2 июля) молодой человек выложил видео в Instagram, где признаётся в подкупе Самарского областного суда.

- Я, Рясков Алексей, заплатил 15 млн рублей за освобождение Екатерины…

Бывший муж обвинил Екатерину в том, что оправдательный приговор ей купили за 15 млн рублей Фото: Соцсети

Вокруг видео разгорелись баталии: правду ли говорит Рясков? А вдруг его заставили прочитать этот текст?

- Я думаю, Рясков на видео рассказал правду про деньги, - анализирует публикацию частный детектив Андрей Волков. - И я считаю, что он действительно убил Екатерину Пузикову. Он - яркий представить психотипа эпилептоид, а они мстительные, агрессивные, злопамятные, и это самый криминальный психотип. Ссоры у них были серьезные. На видео не похоже, что Алексей нервничает. Речь шаблонная, скорее всего, он писал не с первого дубля и текст читал с листа, потому что слишком большие паузы в речи. Видна агрессия по отношению к Пузиковой. Похоже на состояние «Не доставайся ты никому» - погибну сам, но и тебя за собой утащу. Версию с подставой от серьёзных третьих лиц я всерьез не рассматривал. Скорее, бандиты бы действовали напрямую: тихо завалили и не придавали бы этому такой публичности.

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