Попасть в национальный регистр доноров костного мозга в Самаре теперь можно "бескровным" методом

Почта России и Русфонд заключили соглашение. (фото Анна Иванцова Русфонд)

Жители Самары теперь смогут внести свои данные в регистр доноров костного мозга более простым способом. Если раньше нужно было обязательно сдавать кровь на типирование, теперь достаточно взять мазок со внутренней стороны щеки и отправить его заказным письмом. Соглашение о таком сотрудничестве подписали Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ), Почта России и Русфонд.

- Пересылка образца будет бесплатной для отправителя, типирование и включение в регистр профинансирует Русфонд, - рассказали в пресс-службе Национального РДКМ.

Происходить процедура будет следующим образом: потенциальному донору необходимо оставить заявку на сайте rdkm.ru. Затем доброволец по почте получит набор с палочками, инструкцию, анкету о состоянии здоровья. Все это нужно будет отправить по почте в Казань. Там уже специалисты проведут типирование и включат потенциального донора в регистр. Эта процедура давно отработана в европейских странах, где в регистр входит уже достаточно большое количество добровольцев.

- Благодаря применению палочек для взятия буккального эпителия и участию Почты России мы расширим аудиторию регистра и сможем прийти в каждый дом. По сути речь идет о персонализации рекрутинга, успешно практикуемой ведущими регистрами мира. До конца года мы рассчитываем привлечь по почте 5 тыс. добровольцев, - поделилась Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ.

Сейчас в Национальном РДКМ 49 243 потенциальных донора, во всех российских донорских базах – около 160 000, а необходимый минимум для нашей страны определен Правительством в 500 000 доноров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Если мои дети захотят сделать это, я соглашусь": самарский донор рассказал, как спас жизнь человека

Самарский донор костного мозга рассказал, стоит ли бояться операции и почему всем срочно нужно вступать в регистр доноров (подробности)

«В голове была одна мысль - пусть все получится»: 30-летний самарец рассказал, как спасал человека своей кровью

Счастливый отец двоих детей не пожалел, что стал донором костного мозга, и поведал, как это происходит (подробности)