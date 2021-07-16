В Самаре больше всего новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 16 июля, выявили 264 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся в Самаре - 122. Практически вдвое меньше в Тольятти - 53. На остальных территориях порядка десяти новых заразившихся и меньше.

В региональном штабе сообщают о восьми смертельных случаев за сутки. Умерли пять женщин в возрасте от 62-х до 93-х лет, а также трое мужчин, одному из которых было 80 лет, двум другим - по 83.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 71 248 человек, из которых выздоровели 67 281. Умерли 2 458 заразившихся.

В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В региональном минобре рассказали, что будут делать с учителями, не желающими прививаться.