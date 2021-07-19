Бьет по женщинам, больше молодых жертв: как убивал коронавирус в Самарской области с 12 по 18 июля

Врачи напоминают об осторожности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю с 12 по 18 июля в Самарской области скончались 87 пациентов с коронавирусом. Это данные официальной статистики. Большинство среди жертв нового вируса - женщины. 52 пациентки не пережили атаку новой коронавирусной инфекции. При этом в среднем пациентки были моложе, чем заболевшие коронавирусом мужчины. Средний возраст среди них- больше 80 лет.

Самой молодой жертвой коронавируса в Самарской области за неделю стала 38-летняя женщина, у нее по данным врачей были заболевания эндокринной системы. Самый молодой среди мужчин - 45 летний пациент, у которого не обозначены никакие сопутствующие заболевания. Также скончались от коронавируса две женщины 49 лет, мужчины 45 и 47 лет.

Вообще, заболевшие коронавирусом мужчины моложе: чаще всего попадается возраст от 55 до 65 лет. Самой старшей пациентке с ковидом было 94 года. Пациенту мужского пола - 88.

Сейчас в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Она стала обязательной для ряда категорий населения. Врачи напоминают, что гуляющие сейчас по региону штаммы стали опаснее и заразнее, поэтому нельзя пренебрегать требованиями безопасности.