Самарского пловца Кудашева допустили на Олимпиаду в Токио

Самарский пловец Александр Кудашев выступит на Олимпиаде в Токио

Самарского пловца Александра Кудашева, обвиненного в нарушении антидопинговых правил, допустили до участия в Олимпиаде в Токио (Япония). Об этом сообщают во всероссийской федерации плавания.

Ранее Кудашов был отстранен на основании данных WADA (Всемирного антидопингового агентства), полученных из московской антидопинговой лаборатории. В самарском минспорте тогда заявили, что Кудашев - "чистый" спортсмен и выражали уверенность, что решение об отстранении удастся оспорить.

- Дело в CAS (спортивный арбитражный суд - прим. ред.) выиграно. Все претензии сняты. Александр Кудашев выступит на Олимпийских играх в Токио, - говорится в сообщении всероссийской федерации плавания.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Летние игры должны были пройти в прошлом году, однако, из-за пандемии их перенесли этот год. Из-за действующих в Японии ограничений игры пройдут без иностранных болельщиков.

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