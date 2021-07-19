Верховный суд истребовал дело экс-росгвардейца Дмитрия Сазонова

Дмитрия Сазонова признали виновным в получении взяток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд РФ истребовал дело экс-росгвардейца Дмитрия Сазонова, осужденного за получение взяток от преступного сообщества и фотостудии, работающей в роддомах.

Изначально сына бывшего спикера самарской губдумы приговорили к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 220 млн рублей. Суд посчитал доказанным, что бывший заместитель начальника Росгвардии по Самарской области получал взятки от ОПГ "Законовские", а также от самарского предпринимателя, который взамен мог беспрепятственно организовать работу фотостудии в роддомах.

В дальнейшем шестой кассационный суд смягчил приговор. Срок его заключения снизили до 9 лет 6 месяцев лишения свободы, а сумму штрафа до 22,5 млн рублей.

В дальнейшем в Верховный суд поступило представление заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева. Сейчас дело экс-росгвардейца истребовано Верховным судом РФ для изучения. Соответствующая информация указана в карточке дела. По итогам изучения будет принято решение, рассматривать ли представление Ткачева.

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