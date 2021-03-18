В Самаре суд убавил срок бывшему росгвардейцу Дмитрию Сазонову

Дмитрия Сазонова приговорили к 12 годам колонии строгого режима и к штрафу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шестой кассационный суд сегодня изменил приговор Дмитрию Сазонову. Бывший офицер когда-то делал блестящую карьеру - сначала в милиции-полиции, потом в Росгвардии. На момент задержания он занимал должность заместителя начальника Росгвардии Самарской области и курировал вопросы выдачи разрешений на оружие.

Срок лишения свободы Сазонову снижен с 12 лет до 9 лет и 6 месяцев. Фото: предоставлено пресс-службой суда

Задержали его летом 2018 года сотрудники УФСБ России по Самарской области при незаконном получении 100 тысяч рублей. Следователи пришли к выводу, что эта взятка была от ОПГ “Законовские”, которые платили Сазонову за то, чтобы их частные охранные организации (в частности, ЧОО “Восток-Лада”) не беспокоили проверками, причем длилось это “сотрудничество” много лет и стоило бандитам около 10 млн рублей. Позже появился и новый эпизод: силовики выяснили, что Дмитрию Сазонову незаконно платил деньги еще и руководитель организации “Арт-инвест”, его контора зарабатывала фотографиями в роддомах.

Сотрудники ФСБ пришли за Дмитрием Сазоновым прямо в кафе Фото: Кадр видео

В суде Дмитрий Сазонов заявил, что фотографов просто обманул, а с бандитами дел не имел, тем более, что их охранные организации не только проверяли, но и штрафовали за нарушения - какое уж тут взаимовыгодное сотрудничество?

Суд Сазонову не поверил и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 220 млн рублей. Самарский областной суд это решение посчитал законным и обоснованным.

100 тысяч рублей обнаружили под подушкой в ресторане Фото: Кадр видео

А Шестой кассационный суд сегодня приговор изменил:

- Частично удовлетворены кассационные жалобы осужденного и адвокатов, уменьшен объем обвинения по первому преступлению, которое касается ЧОО "Восток Лада". Кроме того, действия осужденного по эпизоду с “Арт-Инвест” переквалифицированы со взятки на мошенничество, в результате чего срок лишения свободы снижен с 12 лет до 9 лет и 6 месяцев. Также уменьшена сумму штрафа с 220 млн до 22,5 млн рублей, - рассказали корреспонденту “КП-Самара” в пресс-службе Шестого кассационного суда.

Адвокатам также удалось добиться снятия ареста с части имущества - того, что принадлежит супруге Дмитрия Сазонова. Фото: предоставлено пресс-службой суда

Адвокатам также удалось добиться снятия ареста с части имущества - того, что принадлежит супруге Дмитрия Сазонова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мне не надо милосердия!»: Дмитрий Сазонов, осужденный за взятки на 12 лет, прокомментировал свой приговор

Бывший начальник ЦЛРР Росгвардии уверен, что суд разобрался не во всех аспектах дела, и намерен бороться за свое освобождение (подробности)

Птицы большого полета: появилось видео встреч Александра Орлова и Дмитрия Сазонова

На одном из них, по версии следствия, зафиксирован момент передачи денег (подробности)

«Деньги подбросили, часы подарила знакомая»: Дмитрий Сазонов рассказал про свои отношения с «Законовскими»

Обвиняемый в коррупции экс-замначальника Росгвардии дал в суде показания по своему резонансному делу о многомиллионных взятках (подробности)