Дело экс-росгвардейца Дмитрия Сазонова дошло до Верховного суда

Дмитрий Сазонов не признавал вину в получении взяток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Про таких, как Дмитрий Сазонов, говорят – «родился с золотой ложкой во рту». Мама – пенсионер МВД, папа – видный политик, в семье – гармония и достаток. Карьера Сазонова-младшего тоже развивалась блестяще: в милиции он возглавлял Управление вневедомственной охраны, потом занял пост замначальника Росгвардии Самарской области.

Когда в 2018 году сотрудники ФСБ задержали его за взятку в размере 100 тысяч рублей, поговаривали, что это какая-то ошибка: не та сумма, чтобы губить свою карьеру. Сам Дмитрий Сазонов утверждал, что деньги ему подбросили: мол, старый знакомый Александр Орлов пришел к нему в кафе, они немного поговорили и в это время «гость» подсунул деньги под подушку рядом с бравым офицером.

Однако эти 100 тысяч рублей оказались лишь вершиной айсберга. После следствие придет к выводу, что Дмитрий Сазонов годами получал деньги от организованной преступной группы Александра Законова за то, чтобы их охранную организацию не беспокоили лишними проверками. Но и это еще не все: деньги Сазонову платил еще и самарский предприниматель Артур Юсупов за то, чтобы иметь возможность беспрепятственно снимать выписки в городских роддомах.

Сазонова задержали за получение 100 тысяч рублей Фото: кадр с оперативного видео

Где Росгвардия и где роддома? Дмитрий Сазонов в суде заявил, что Юсупова просто обманул: деньги брал, но реально ничем помочь ему не мог. Отрицал и какую-либо связь с Законовскими: по его словам, их охранную организацию «Восток-Лада» не только проверяли, но и штрафовали, так что платить ему было просто не за что.

Однако самарские суды его вину в получении взяток признали доказанной. 26 февраля 2020 года Ленинский районный суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 220 млн рублей. Областной суд это решение признал законным и обоснованным. Шестой кассационный суд в марте этого года немного снизил наказание – до 9 с половиной лет лишения свободы со штрафом 22,5 млн рублей.

1 июля в Верховный суд поступило представление заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева. Что он думает о приговоре по делу Сазонова, пока не известно. Однако, судя по всему, в ближайшие несколько месяцев объективность приговора и адекватность наказания будет оценивать Верховный суд РФ.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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