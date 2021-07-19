Чиновники Самары объяснили, почему новые троллейбусы так часто ломаются

Самарцы заметили, что водители очень часто "дергают рога" новых троллейбусов Фото: СОЦСЕТИ

В начале июля 2021 года на дороги Самары вышли новые современные троллейбусы «Адмирал», которые оснащены кондиционерами, розетками и USB. Местные жители вначале были рады обновлению парка общественного транспорта, однако радость длилась не долго. Уже в первый день своего выхода в рейс, один из троллейбусов сломался прямо во время движения. После этого самарцы начали все чаще замечать, что водители новых троллейбусов «дергают рога» в разных частях города.

Самарцы обратились в департамент транспорта с просьбой объяснить причину частых поломок новых троллейбусов. Чиновники объяснили, что в данная поставленная партия была низкого качества.

- Угольные контактные вставки при эксплуатации рассыпаются и расслаиваются уже при пробеге 4-5 км. В результате чего в последние дни троллейбусы останавливаются на улицах города для замены угольных вставок, - объяснили в дептрансе.

Как сообщили чиновники, поставщику была направлена претензия с требованием заменить некачественную поставленную продукцию. В случае, если компания откажется, муниципальное предприятие Самары будет вынуждено обратиться в суд.

Кроме того, в дептрансе отметили, что в настоящее время поставленная продукция не была оплачена поставщику и не будет оплачена до того момента, пока не будет произведена замена некачественной продукции.