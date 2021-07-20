В Самаре планируют привлечь федеральные деньги на строительство станции метро "Самарская"

В Самаре хотят продолжать строить метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют привлечь федеральные средства для строительства новой станции метро, а также завершения работ по "Алабинской". Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Сейчас регион готовит заявки на финансирование проектов по так называемому инфраструктурному меню. О новом механизме финансирования говорил в своем послании президент России Владимир Путин. В ближайшие несколько лет регионам предстоит освоить порядка 500 млрд рублей, которые направят на различные инфраструктурные проекты, в том числе, строительство метро.

Известно, что для Самарской области определен лимит в 10,3 млрд рублей. Сейчас в правительстве региона готовят заявки на проекты, которым нужно финансирование.

Предполагается, что часть этих средств может пойти на строительство "Самарской" и завершение работ по "Алабинской". Вся документация для заявки по метро должна быть готова к 23 июля.

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