Дочь экс-мэра Самары Тархова отправили под домашний арест за вымогательство

Суд отправил Людмилу Тархову под домашний арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова отправили под домашний арест по подозрению в вымогательстве. Об этом "КП-Самара" сообщили в Самарском районном суде.

Ранее сообщалось, что Людмилу Тархову задержали по подозрению в вымогательстве 200 млн рублей у самарского бизнесмена, имя которого не разглашается.

В среду, 21 июля, в Самарском районном суде вынесли решение о мере пресечения дочери бывшего главы города, отправив ее под домашний арест на два месяца. Сейчас расследование продолжается, выясняются подробности произошедшего.

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