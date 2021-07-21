В Самаре начали надвижку путепровода через ж/д пути около Фрунзенского моста

В Самаре строят путепровод через ж/д пути около Фрунзенского моста. Фото - скриншот

В Самаре продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути около Фрунзенского (Самарского) моста. Как сейчас идут работы показал видеоблогер Евгений Щекин.

Мост через железнодорожные пути планируют сделать до конца года. Когда он появится, по нему смогут ездить жители нового микрорайона Южный город, Куйбышевского района и Новокуйбышевска, которые приезжают в Самару на работу и учебу.

Сейчас движение осуществляется по имеющемуся двухполосному мосту, в районе которого скапливаются пробки.

В среду, 21 июля, сообщили о закрытии движения на улице Шоссейной из-за ремонта Казачьей.