"АвтоВАЗ" начал продавать обновленную "Ниву Bronto"

В продаже появилась обновленная "Нива Bronto"

"АвтоВАЗ" начал продажи обновленной "Нивы Bronto". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Bronto представляет собой модификацию классической "Нивы" с улучшенной проходимостью. На автомобиле применяется система полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов и усиленной подвеской.

Новинка продается в двух комплектациях Luxe и Prestige, последняя отличается более богатым оснащением. Для "Нивы Bronto" можно заказать сертифицированное оборудование, например, установить на крышу световую панель, которая позволит в ночное время освещать большее пространство на бездорожье.

Классическая "Нива" сейчас выпускается с приставкой Legend к названию, также в модельном ряду волжского автозавода имеется Niva Nravel, ранее продающаяся под маркой Chevrolet.

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