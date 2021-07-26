В Самаре хотят запретить ездить на самокатах пьяными

В Самаре хотят запретить пьяным ездить на самокатах Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарской области хотят запретить ездить на самокатах в пьяном виде. Об этом сообщают в региональном правительстве.

С тех пор, как в областной столице начал работать кикшеринг, стало появляться много жалоб на действия тех, кто ездит на самокатах. Горожане жалуются, что на самокатах ездят слишком быстро, угрожая безопасности пешеходов. Кроме того, они и себя подвергают опасности, выезжая на проезжую часть, при это пренебрегая правилами дорожного движения.

Сейчас движение электросамокатов законодательно практически никак не регулируется, при этом некоторые модели могут развивать до 60 км/ч. Самокаты, имеющие мощность более 2,5 тыс. киловатт, приравниваются к мопедам, для управления которыми необходимы права категории "М". Но есть большое количество моделей, которые не попадают под эту категорию, но ездят тоже быстро.

Ранее сообщалось, что скорость движения самокатов ограничат 15 км/ч. Сейчас также обсуждается, что помимо скоростного режима необходимо ввести запрет на управление самокатом в пьяном виде. В правительстве Самарской области намерены совместно с губернской думой проработать законопроекты, предусматривающие подобные ограничения.