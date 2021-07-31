Прокурора Сызрани Вадима Федорина арестовали на два месяца за взятку

Прокурор не считает себя коррупционером Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском районном суде 31 июля избирали меру пресечения для прокурора Сызрани Вадима Федорина. По версии следствия, он планировал получить 3 миллиона рублей от представителей ООО «Гиппократ» за то, чтобы не привлекать их к ответственности.

Как передает корреспондент «КП-Самара» из суда, Федорин заявил, что деньги предназначались не ему. Адвокат Дмитрий Фомин, проходящий по делу в качестве посредника, должен был заключить договор с «Гиппократом» и представлять их интересы.

— Мы хотели на «Гиппократ» уголовное дело завести. 600 тысяч — это адвокатский гонорар. Если я в чем и виноват, так это в том, что свел две стороны, — заявил подозреваемый.

Именно при получении указанной сумы прокурора задержали сотрудники ФСБ.

В итоге служители Фемиды согласились с ходатайством следствия и приняли решение об аресте прокурора. Он пробудет в СИЗО как минимум два месяца. Расследование продолжается.

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