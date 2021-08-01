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Общество1 августа 2021 19:12

Со дна Волги около Самары начали поднимать затонувший теплоход "Барракуда"

Судно затонуло в начале июля
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На Волге начали доставать затонувшее судно. Фото - скриншот

На Волге начали доставать затонувшее судно. Фото - скриншот

Около Самары со дна Волги начали поднимать затонувший теплоход "Барракуда". Видео того, как идут работы, разместил на своем YouTube-канале блогер Евгений Щекин.

Судно затонуло в начале июня этого года. Тогда поучаствовать в спасении экипажа пытались даже случайные свидетели. Всего на корабле находилось четыре человека, они спаслись на лодке. Теплоход вместе с грузом ушел на дно.

На месте в день происшествия работали криминалисты и сотрудники транспортной полиции. Сообщалось, что по факту случившегося проводится проверка.

Смотреть видеосюжет
Теплоход «Барракуда» пытаются поднять со дна Волги в Самаре
Теплоход «Барракуда» пытаются поднять со дна Волги в Самаре
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