Со дна Волги около Самары начали поднимать затонувший теплоход "Барракуда"

На Волге начали доставать затонувшее судно. Фото - скриншот

Около Самары со дна Волги начали поднимать затонувший теплоход "Барракуда". Видео того, как идут работы, разместил на своем YouTube-канале блогер Евгений Щекин.

Судно затонуло в начале июня этого года. Тогда поучаствовать в спасении экипажа пытались даже случайные свидетели. Всего на корабле находилось четыре человека, они спаслись на лодке. Теплоход вместе с грузом ушел на дно.

На месте в день происшествия работали криминалисты и сотрудники транспортной полиции. Сообщалось, что по факту случившегося проводится проверка.