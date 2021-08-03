Стали известны имена самарских туристов, погибших в ДТП в Турции

Стали известны имена погибших в ДТП в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны имена туристов из Самары, которые в понедельник, 2 августа, погибли в ДТП в Турции. Как сообщается в СМИ, жертвами аварии стали 71-летняя Надежда Тягущева, 35-летний Тарас Мельник и 15-летняя Анна Мошко – её из автобуса вынес самарец Сергей Кремнёв, который активно помогал людям на месте ДТП.

ДТП произошло в понедельник, 2 августа, в районе Сиде, автобус следовал из Манагавта в Анталию. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, после чего автобус перевернулся.

Большинство выживших пассажиров автобуса находятся в больнице. Эксперт общественной палаты по защите прав туристов Роман Бобылёв рассказал, что пострадавшие в аварии получат компенсации от страховщиков.

"Комсомольская правда" следит за развитием событий и выражает соболезнования родным и близким погибших.