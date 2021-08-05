Колеи на новом мосту на трассе М-5 в Тольятти стали еще глубже

Недавно открытая на мосту около Тольятти дорога уже требует ремонта. Фото - ГИБДД Самарской области

В Тольятти ухудшилась ситуация на новом мосту на трассе М-5. Ранее появились жалобы на качество дороги на путепроводе, где образовалась сильная колея и появились выбоины. При этом мост для движения открыли только осенью прошлого года после многолетнего строительства.

До сентября там планируют устранить все недостатки, однако, как сообщили в ГИБДД Самарской области, по состоянию на 4 августа ситуация стала только хуже – колея и просадки стали еще глубже.

По данным ГИБДД, владельца дороги привлекут к административной ответственности как за образовавшиеся дефекты, так и за то, что сейчас неправильно установили временные дорожные знаки, использующиеся во время работ.