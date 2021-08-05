С пляжей Тольятти убрали погибшую рыбу

В Тольятти с пляжей убирают погибшую рыбу

В Тольятти с пляжей убирают погибшую рыбу. Об этом сообщают в городской администрации.

Ранее жители региона начали находить вблизи водоемов погибшую рыбу, которая в больших количествах стала появляться, в том числе, на пляжах в Тольятти.

Причиной гибели рыбы называют недостаток кислорода в воде из-за установившейся в регионе жаркой погоды.

Рыбу убрали с берегов Итальянского пляжа и около "Волжского замка", а также в районе так называемой косы на полуострове Копылово. В городе не исключают, что погибшая рыба снова появится на пляжах, и обещают убирать ее в дальнейшем.

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