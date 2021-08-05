Самарский пятиборец Лифанов занимает второе место после фехтования на Олимпиаде

Александр Лифанов из Самары выступает в пятиборье на Олимпиаде. Фото - из личного архива спортсмена

Пятиборец из Самары Александр Лифанов занимает второе место после основного раунда фехтования на Олимпиаде в Токио. В современном пятиборье он единственный представитель России на играх.

В фехтовании Лифанов выиграл 25 боев и в 10-ти проиграл. В субботу соревнования продолжатся, пятиборцам предстоит провести еще один раунд в фехтовании, проплыть 200 метров, пробежать 3 тысячи метров, а также поучаствовать в соревнованиях по конкуру и стрельбе.

Примечательно, что у Александра аллергия на лошадей, поэтому в конкуре он выступает в респираторе.

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