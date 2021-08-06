В Самарской области на берегу Волги обнаружили мёртвых осетров

Мёртвую рыбу находят по всей Самарской области. ФОТО: ГТРК "Самара"

Жители Самарской области продолжают с тревогой выкладывать в соцсетях фотографии мёртвой рыбы на берегах водоёмов Самарской области. Совсем недавно новый замор был замечен жителями области в Подгорах

В пятницу, 6 августа, на сайте ГТРК "Самара" появились фотографии погибшей краснокнижной стерляди. Крупного представителя семейства осетровых нашли в районе Мастрюковской поляны. Ещё одну фотографию с погибшей стерлядью сделали около острова Зелёненький. По словам очевидцев, тушка рыбы стала видна после того, как утром сошла вода.

Напомним, ранее о причинах гибели рыбы рассказали специалисты из автономной организации «Чистые водоёмы», рыболовного клуба Samarafishing и института экологии Волжского бассейна РАН. По их словам, всему виной нагрев воды из-за аномальной жары и моющие средства, попадающие вместе с водой в коммунальные стоки. Однако такая версия всё равно не успокаивает жителей Самарской области.