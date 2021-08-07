Самарец Александр Лифанов стал десятым в пятиборье на Олимпиаде в Токио

Перед стартом соревнований Александра Лифанова называли одним из главных претендентов на медали Олимпиады. Фото: Из личного архива героя публикации

Самарский пятиборец Александр Лифанов не смог завоевать медали Олимпийских игр в Токио. Российский спортсмен занял 10-ое итоговое место в финале современного пятиборья. На счету Лифанова 1450 очков.

Золотую медаль в этом виде спорта выиграл британец Джозеф Чунг, который набрал 1482 очка. Вторым стал представитель Египта Ахмед Эль-Генди, третьим –Вун Тае Чжин из Южной Кореи.

Перед стартом соревнований Александра Лифанова называли одним из главных претендентов на медали Олимпиады. После первого соревновательного дня он шел вторым в общем зачете, однако во второй день постепенно растерял свое преимущество.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».