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Спорт7 августа 2021 14:50

Самарец Александр Лифанов стал десятым в пятиборье на Олимпиаде в Токио

Медали достались спортсменам из Великобритании, Египта и Южной Кореи
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Перед стартом соревнований Александра Лифанова называли одним из главных претендентов на медали Олимпиады.

Перед стартом соревнований Александра Лифанова называли одним из главных претендентов на медали Олимпиады.

Фото: Из личного архива героя публикации

Самарский пятиборец Александр Лифанов не смог завоевать медали Олимпийских игр в Токио. Российский спортсмен занял 10-ое итоговое место в финале современного пятиборья. На счету Лифанова 1450 очков.

Золотую медаль в этом виде спорта выиграл британец Джозеф Чунг, который набрал 1482 очка. Вторым стал представитель Египта Ахмед Эль-Генди, третьим –Вун Тае Чжин из Южной Кореи.

Перед стартом соревнований Александра Лифанова называли одним из главных претендентов на медали Олимпиады. После первого соревновательного дня он шел вторым в общем зачете, однако во второй день постепенно растерял свое преимущество.

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